В Европарламенте заявили, что ЕС хочет положить конец дружбе России и Сербии
Депутат Европарламента (ЕП) от Франции Тьерри Мариани высказал мнение, что Евросоюз (ЕС) навязывает Сербии свою международную политику, рассчитывая положить конец исторической дружбе Белграда с Москвой. Об этом он сказал на пленарной сессии ЕП в Страсбурге, передает ТАСС.
По словам Мариани, ЕС оказывает на Сербию давление целью трансформации политической и общественной жизни страны. Депутат отметил, что Брюссель желает "обрубить историческую дружбу Сербии и России", навязывая свою международную политику. Ранее президент Сербии Александр Вучич перед встречей с премьер-министром Косово Альбином Курти в Брюсселе заявлял, что все "воротилы Запада" против Сербии, но на ее стороне закон и справедливость.
До этого Вучич говорил о том, что Запад призывает Белград вступить в Североатлантический альянс и пугает Россией, однако угрозу представляет именно НАТО. Он также заявлял, что представители ЕС и Запада 10 лет обманывали его на переговорах по Косово.