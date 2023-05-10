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В Европарламенте заявили, что ЕС хочет положить конец дружбе России и Сербии

Депутат Европарламента (ЕП) от Франции Тьерри Мариани высказал мнение, что Евросоюз (ЕС) навязывает Сербии свою международную политику, рассчитывая положить конец исторической дружбе Белграда с Москвой. Об этом он сказал на пленарной сессии ЕП в Страсбурге, передает ТАСС.

В Европарламенте заявили, что ЕС хочет положить конец дружбе России и Сербии
© Darko Vojinovic/AP

По словам Мариани, ЕС оказывает на Сербию давление целью трансформации политической и общественной жизни страны. Депутат отметил, что Брюссель желает "обрубить историческую дружбу Сербии и России", навязывая свою международную политику. Ранее президент Сербии Александр Вучич перед встречей с премьер-министром Косово Альбином Курти в Брюсселе заявлял, что все "воротилы Запада" против Сербии, но на ее стороне закон и справедливость.

До этого Вучич говорил о том, что Запад призывает Белград вступить в Североатлантический альянс и пугает Россией, однако угрозу представляет именно НАТО. Он также заявлял, что представители ЕС и Запада 10 лет обманывали его на переговорах по Косово.

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