Депутат Европарламента (ЕП) от Франции Тьерри Мариани высказал мнение, что Евросоюз (ЕС) навязывает Сербии свою международную политику, рассчитывая положить конец исторической дружбе Белграда с Москвой. Об этом он сказал на пленарной сессии ЕП в Страсбурге, передает ТАСС.

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По словам Мариани, ЕС оказывает на Сербию давление целью трансформации политической и общественной жизни страны. Депутат отметил, что Брюссель желает "обрубить историческую дружбу Сербии и России", навязывая свою международную политику. Ранее президент Сербии Александр Вучич перед встречей с премьер-министром Косово Альбином Курти в Брюсселе заявлял, что все "воротилы Запада" против Сербии, но на ее стороне закон и справедливость.