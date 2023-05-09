США заявили о намерении обеспечить сдерживание Китая на десятилетия

Министерство обороны США настроено на сдерживание Китая в течение десятилетий, соперничество между двумя странами будет продолжаться на протяжении жизни еще не одного поколения. Такую позицию изложила во вторник первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс на семинаре в Вашингтоне, посвященном модернизации в военной сфере.

"Я хочу ясно отметить, что наша цель - сдерживание, поскольку соперничество не означает конфликт", - утверждала она, говоря о курсе США в отношении Китая. По словам Хикс, "главным мерилом успеха" для Пентагона является то, что китайское руководство при оценке "рисков агрессии" приходит к выводу, что "сегодня не тот день".

По ее словам, Вашингтон добивается того, чтобы в Пекине "думали так сегодня и каждый день до 2027 года, до 2035 года, до 2049 года и далее".

"КНР является вызовом на поколения. Хотя страна будет меняться, она никуда не исчезнет. Так что мы ведем постоянное соперничество с тем, чтобы получить преимущество", - добавила первый заместитель министра обороны США.

По ее версии, иметь такое преимущество США может позволить модернизация вооружений.