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США заявили о намерении обеспечить сдерживание Китая на десятилетия

Министерство обороны США настроено на сдерживание Китая в течение десятилетий, соперничество между двумя странами будет продолжаться на протяжении жизни еще не одного поколения. Такую позицию изложила во вторник первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс на семинаре в Вашингтоне, посвященном модернизации в военной сфере.

США заявили о намерении обеспечить сдерживание Китая на десятилетия
© globallookpress.com

"Я хочу ясно отметить, что наша цель - сдерживание, поскольку соперничество не означает конфликт", - утверждала она, говоря о курсе США в отношении Китая. По словам Хикс, "главным мерилом успеха" для Пентагона является то, что китайское руководство при оценке "рисков агрессии" приходит к выводу, что "сегодня не тот день".

По ее словам, Вашингтон добивается того, чтобы в Пекине "думали так сегодня и каждый день до 2027 года, до 2035 года, до 2049 года и далее".

"КНР является вызовом на поколения. Хотя страна будет меняться, она никуда не исчезнет. Так что мы ведем постоянное соперничество с тем, чтобы получить преимущество", - добавила первый заместитель министра обороны США.

По ее версии, иметь такое преимущество США может позволить модернизация вооружений.

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган в ходе состоявшейся в понедельник встречи с послом США Николасом Бернсом указал на необходимость того, чтобы власти Соединенных Штатов глубоко переосмыслили свою политику в отношении КНР и начали "идти на сближение в сотрудничестве с КНР, содействовать тому, чтобы китайско-американские отношения вышли из сложной ситуации и вернулись в нормальное русло".

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