Fox News Digital: жена Трампа заявила о поддержке планов мужа снова стать президентом
Супруга бывшего президента США Дональда Трампа Меланья поддержала намерение политика снова баллотироваться на президентский пост. Об этом она сказала в интервью Fox News Digital.
"Я его поддерживаю, и мы хотим восстановить надежды на будущее и руководить Америкой с любовью и силой", - заявила Меланья Трамп. Она отметила, что возможность вновь оказаться в Белом доме в качестве Первой леди США была бы для нее Меланья. По словам супруги экс-президента, в случае возвращения в Белый дом она займется обеспечением поддержки и ресурсов для полноценного развития потенциала детей.
В конце апреля Дональд Трамп спародировал действующего лидера США Джо Байдена во время своей предвыборной кампании в штате Нью-Хэмпшир, "потерявшись" на сцене. До этого Трамп высказывал мнение, что Байден не будет участвовать в выборах в 2024 году, поскольку до этого момента с ним "может что-то произойти".