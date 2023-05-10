Жена Трампа заявила о поддержке планов мужа снова стать президентом

"Я его поддерживаю, и мы хотим восстановить надежды на будущее и руководить Америкой с любовью и силой", - заявила Меланья Трамп. Она отметила, что возможность вновь оказаться в Белом доме в качестве Первой леди США была бы для нее Меланья. По словам супруги экс-президента, в случае возвращения в Белый дом она займется обеспечением поддержки и ресурсов для полноценного развития потенциала детей.