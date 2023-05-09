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Власти США назвали себя победителями во Второй мировой войне

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга заявила, что Вторая мировая война окончилась победой Соединенных Штатов над фашизмом. Трансляция велась на YouTube.

В Белом доме назвали США победителем во Второй мировой войне
© globallookpress.com

«Отмечается годовщина завершения Второй мировой войны в Европе и победы США и союзнических сил над фашизмом», — сказала представитель американской администрации.

В марте министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Соединенные Штаты и их союзники развязали против Российской Федерации беспринципную информационную войну, утверждая, что именно благодаря им был побежден Третий рейх и завершена Вторая мировая война.

В свою очередь, президент России Владимир Путин говорил, что нынешнее поколение российских солдат бережет и преумножает ратные традиции своих предков, которые в Великую Отечественную войну «разгромили нацизм, отстояли свободу и независимость родины».

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