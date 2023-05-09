В Белом доме назвали США победителем во Второй мировой войне

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга заявила, что Вторая мировая война окончилась победой Соединенных Штатов над фашизмом. Трансляция велась на YouTube.

«Отмечается годовщина завершения Второй мировой войны в Европе и победы США и союзнических сил над фашизмом», — сказала представитель американской администрации.

В марте министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Соединенные Штаты и их союзники развязали против Российской Федерации беспринципную информационную войну, утверждая, что именно благодаря им был побежден Третий рейх и завершена Вторая мировая война.