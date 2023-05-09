ФБР сообщило о нейтрализации вредоносной программы ФСБ

"Сегодня Министерство юстиции объявило о завершении проводимой с ведома суда операции под кодовым названием MEDUSA, направленного на ликвидацию глобальной пиринговой сети компьютеров, зараженных сложным вредоносным программным обеспечением под названием Snake, которое правительство США приписывает подразделению 16-го Центра ФСБ РФ. На протяжении почти 20 лет это подразделение, именуемое Turla, прибегало к разным вариантам ПО Snake для кражи конфиденциальных документов из сотен компьютерных систем по меньшей мере 50 стран. Эти системы, в частности, принадлежали правительствам стран - участниц НАТО, журналистам и другим субъектам, представляющим интерес для Российской Федерации", - говорится в заявлении.