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ФБР якобы нейтрализовало используемое ФСБ вредоносное программное обеспечение

Федеральное бюро расследований (ФБР) США якобы выявило и обезвредило пакет вредоносных программ, используемый в ФСБ РФ. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении американского Минюста.

ФБР сообщило о нейтрализации вредоносной программы ФСБ
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"Сегодня Министерство юстиции объявило о завершении проводимой с ведома суда операции под кодовым названием MEDUSA, направленного на ликвидацию глобальной пиринговой сети компьютеров, зараженных сложным вредоносным программным обеспечением под названием Snake, которое правительство США приписывает подразделению 16-го Центра ФСБ РФ. На протяжении почти 20 лет это подразделение, именуемое Turla, прибегало к разным вариантам ПО Snake для кражи конфиденциальных документов из сотен компьютерных систем по меньшей мере 50 стран. Эти системы, в частности, принадлежали правительствам стран - участниц НАТО, журналистам и другим субъектам, представляющим интерес для Российской Федерации", - говорится в заявлении.

ФБР полагает, что после кражи документы переправлялись по специальной секретной сети.

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