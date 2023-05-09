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Санду заявила, что Молдавия 9 мая отмечает День мира

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что в республике 9 мая отмечается День мира.

Санду рассказала, какой праздник отмечает Молдавия 9 мая
© РИА Новости

«Мы собрались, чтобы почтить память десятков миллионов людей, которые были убиты во Вторую мировую войну. Мы здесь, чтобы почтить память героев, которые принесли высшую жертву: отдали жизнь, чтобы спасти другие человеческие жизни», — цитирует её РИА Новости.

На вопрос о том, какой праздник отмечается в республике 9 мая, Санду ответила, что День мира.

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