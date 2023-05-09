Санду рассказала, какой праздник отмечает Молдавия 9 мая

«Мы собрались, чтобы почтить память десятков миллионов людей, которые были убиты во Вторую мировую войну. Мы здесь, чтобы почтить память героев, которые принесли высшую жертву: отдали жизнь, чтобы спасти другие человеческие жизни», — цитирует её РИА Новости.