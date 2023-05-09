Генсек ООН: "Переговоры о мире на Украине сейчас невозможны"

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что на фоне текущей международной повестки мирные переговоры на Украине невозможны. Об этом пишет El Pais.

«Переговоры о мире сейчас невозможны. Обе стороны убеждены, что могут победить», - пояснил генсек ООН.

Гутерриш отметил, что организация стремится наладить диалог между Москвой и Киевом по конкретным вопросам. В частности, ООН удалось добиться успеха по зерновой сделке, добиться разрешения на экспорт сельхозпродукции.

По его мнению, решить ключевые проблемы, добиться прекращения огня, вернуться за стол переговоров невозможно сейчас, но вполне возможно в дальнейшем.