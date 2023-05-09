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Девять человек погибли из-за израильского обстрела в секторе Газа

После обстрела сектора Газа израильской стороной девять человек погибли. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Палестины, передает РИА Новости.

Девять человек погибли из-за израильского обстрела в секторе Газа
© ТАСС

Уточняется, что в результате обстрела еще несколько человек пострадали.

Издание уточняет, что Военно-воздушные силы Израиля атаковали объекты в секторе Газа. Армия обороны Израиля на своем Telegram-канале сообщила, что наносит ракетные удары по целям движения «Исламский джихад».

Представитель Министерства внутренних дел Палестины Ияда аль-Бозома заверил, ведомство следит за событиями после нападения ЦАХАЛ.

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