Девять человек погибли из-за израильского обстрела в секторе Газа
После обстрела сектора Газа израильской стороной девять человек погибли. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Палестины, передает РИА Новости.
Уточняется, что в результате обстрела еще несколько человек пострадали.
Издание уточняет, что Военно-воздушные силы Израиля атаковали объекты в секторе Газа. Армия обороны Израиля на своем Telegram-канале сообщила, что наносит ракетные удары по целям движения «Исламский джихад».
Представитель Министерства внутренних дел Палестины Ияда аль-Бозома заверил, ведомство следит за событиями после нападения ЦАХАЛ.