Девять человек погибли из-за израильского обстрела в секторе Газа

После обстрела сектора Газа израильской стороной девять человек погибли. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Палестины, передает РИА Новости.

Уточняется, что в результате обстрела еще несколько человек пострадали.

Издание уточняет, что Военно-воздушные силы Израиля атаковали объекты в секторе Газа. Армия обороны Израиля на своем Telegram-канале сообщила, что наносит ракетные удары по целям движения «Исламский джихад».