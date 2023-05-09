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Жена Порошенко совершила странную оговорку об Украине

Бывшая первая леди Украины Марина Порошенко в ходе публичного выступления оговорилась и обвинила собственную страну в страданиях Киева. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на видео ее выступления на мероприятии благотворительного фонда Порошенко. Посмотреть его можно на Youtube-канале «Новини.LIVE».

Жена Порошенко совершила странную оговорку
© РИА Новости

«Украина страдает от украинского нашествия», — заявила Порошенко.

Издание отмечает, что ее супруг, Петр Порошенко, также неоднократно совершал подобные оговорки. Например, в 2019 году он заявил, что должен сохранить Украину и дать отпор «украинскому агрессору». Однако он заметил ошибку и поправил себя, упомянув о российском агрессоре. В 2018 году бывший глава Украины сказал, что землю в Крыму и Донбассе топчет «сапог украинского оккупанта».

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