Жена Порошенко совершила странную оговорку

Бывшая первая леди Украины Марина Порошенко в ходе публичного выступления оговорилась и обвинила собственную страну в страданиях Киева . Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на видео ее выступления на мероприятии благотворительного фонда Порошенко. Посмотреть его можно на Youtube-канале «Новини.LIVE».

Издание отмечает, что ее супруг, Петр Порошенко, также неоднократно совершал подобные оговорки. Например, в 2019 году он заявил, что должен сохранить Украину и дать отпор «украинскому агрессору». Однако он заметил ошибку и поправил себя, упомянув о российском агрессоре. В 2018 году бывший глава Украины сказал, что землю в Крыму и Донбассе топчет «сапог украинского оккупанта».