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Число жертв израильских обстрелов по сектору Газа выросло до 12

Жертвами израильских обстрелов сектора Газа стали по меньшей мере 12 человек, еще 20 человек получили ранения различной степени тяжести. Минздрав Палестины сообщил оперативные сведения о последствиях атаки Армии обороны Израиля.

Число жертв израильских обстрелов по сектору Газа выросло до 12
©  ТРК «ЗВЕЗДА»

«Число погибших возросло до 12, а число пострадавших достигло 20», - приводит РИА Новости заявление палестинской стороны.

Ранее сообщалось, что жертвами удара израильских ВВС по сектору Газа стали девять человек.

Напомним, что среди погибших - гражданин России Джамал Абу Хасван, ракета разбомбила его дом, вместе с россиянином погибли его супруга и сын. Аналитики считают, что очередное обострение палестино-израильского конфликта может повлиять на предвыборную кампанию в США.

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