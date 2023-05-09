Канада вышлет китайского дипломата

Власти Канады решили выслать китайского дипломата Чжао Вэя, подозреваемого в запугивании члена местного парламента. Об этом сообщает Мелани Жоли.

«Я дала ясно понять, что мы ни в какой форме не потерпим иностранного вмешательства в наши внутренние дела», — подчеркнула она.

По словам Жоли, МИД Канады ранее предупредил работающих в стране дипломатов, что если они будут замешаны в такого рода деятельности, «то их отправят домой»

Как писала КНР в Оттаве Цун Пэйу в МИД из-за утверждений канадской разведки о том, что кто-то из китайских дипломатов причастен к запугиванию депутата Консервативной партии Канады Майкла Чонга, семья которого проживает в Гонконге. В 2021 году Пекин ввел против него санкции после того, как канадский парламент признал геноцидом положение уйгурского населения в Китае.

Ранее канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что Китай регулярно пытается вмешаться в различные аспекты жизни Канады, в том числе федеральные выборы. Политик указал на то, что Китай пытается вмешиваться в демократию.