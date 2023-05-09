США обратились к иностранным лидерам насчет посещения парада Победы в Москве
США не осудят присутствие лидеров зарубежных стран на параде Победы в Москве 9 мая: они примут подобные планы как их собственный выбор и не будут давать дополнительных оценок. Такое заявление сделал заместитель официального представителя американского госдепартамента Ведант Патель, передает РИА Новости.
«У меня нет оценки... Страны могут по своему желанию участвовать в любой праздничной активности, которую выберут», — заявил он.
При этом в государственном департаменте США ничего не сообщили о планах участия посла США в Москве Линн Трейси в праздничных мероприятиях в Москве. О намерении выступить с официальным заявлением в честь годовщины победы во Второй Мировой Войне тоже неизвестно.
Издание напоминает, что парад Победы в этом году посетят лидеры Киргизии, Армении, Таджикистана, Казахстана, Узбекистана.
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что власти США грозились аннулировать паспорта американским ветеранам Второй мировой войны, которые захотели посетить Москву для участия в праздничных мероприятиях 9 Мая. По его словам, Вашингтон фактически лишил своих ветеранов возможности увидеться с братьями по оружию и вместе отпраздновать этот день.