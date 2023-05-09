Трюдо прокомментировал высылку китайского дипломата

Китай не сможет запугать правительство Канады решением об ответной высылке канадского дипломата из Шанхая. Об этом во вторник заявил журналистам премьер-министр Джастин Трюдо.

"Мы понимаем, что это ответная мера, но нас не запугать, мы продолжим делать все необходимое для защиты канадцев от иностранного вмешательства", - сказал он.

Трюдо подчеркнул, что решение Оттавы о высылке китайского дипломата было "серьезно и тщательно обдумано".

Трюдо прямо не ответил на вопрос о том, опасается ли Оттава еще и каких-либо экономических действий со стороны Пекина из-за этой ситуации. По его словам, правительство Канады "рассматривало такую возможность", но решило все же выслать китайского дипломата, "чтобы послать четкий сигнал о неприемлемости иностранного вмешательства [во внутренние дела Канады]".

Ранее Китай объявил персоной нон грата консула Канады в Шанхае Дженнифер Линн Лалонд в качестве контрмеры после того, как канадский МИД назвал нежелательным присутствие в стране китайского дипломата Чжао Вэя из консульства КНР в Торонто.