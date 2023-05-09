Трюдо прокомментировал высылку китайского дипломата

Китай не сможет запугать правительство Канады решением об ответной высылке канадского дипломата из Шанхая. Об этом во вторник заявил журналистам премьер-министр Джастин Трюдо.
"Мы понимаем, что это ответная мера, но нас не запугать, мы продолжим делать все необходимое для защиты канадцев от иностранного вмешательства", - сказал он.
Трюдо подчеркнул, что решение Оттавы о высылке китайского дипломата было "серьезно и тщательно обдумано".
Трюдо прямо не ответил на вопрос о том, опасается ли Оттава еще и каких-либо экономических действий со стороны Пекина из-за этой ситуации. По его словам, правительство Канады "рассматривало такую возможность", но решило все же выслать китайского дипломата, "чтобы послать четкий сигнал о неприемлемости иностранного вмешательства [во внутренние дела Канады]".
Ранее Китай объявил персоной нон грата консула Канады в Шанхае Дженнифер Линн Лалонд в качестве контрмеры после того, как канадский МИД назвал нежелательным присутствие в стране китайского дипломата Чжао Вэя из консульства КНР в Торонто.
Оттава подозревает китайского дипломата в запугивании члена местного парламента. Речь идет о члене оппозиционной Консервативной партии Канады Майкле Чонге, семья которого проживает в Гонконге. В 2021 году Пекин ввел против него санкции после того, как канадский парламент признал геноцидом положение уйгурского населения в Китае.