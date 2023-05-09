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Трюдо заявил, что Китаю не запугать Канаду ответной высылкой дипломата

Китай не сможет запугать правительство Канады решением об ответной высылке канадского дипломата из Шанхая. Об этом во вторник заявил журналистам премьер-министр Джастин Трюдо.

Трюдо прокомментировал высылку китайского дипломата
© globallookpress.com

"Мы понимаем, что это ответная мера, но нас не запугать, мы продолжим делать все необходимое для защиты канадцев от иностранного вмешательства", - сказал он.

Трюдо подчеркнул, что решение Оттавы о высылке китайского дипломата было "серьезно и тщательно обдумано".

Трюдо прямо не ответил на вопрос о том, опасается ли Оттава еще и каких-либо экономических действий со стороны Пекина из-за этой ситуации. По его словам, правительство Канады "рассматривало такую возможность", но решило все же выслать китайского дипломата, "чтобы послать четкий сигнал о неприемлемости иностранного вмешательства [во внутренние дела Канады]".

Ранее Китай объявил персоной нон грата консула Канады в Шанхае Дженнифер Линн Лалонд в качестве контрмеры после того, как канадский МИД назвал нежелательным присутствие в стране китайского дипломата Чжао Вэя из консульства КНР в Торонто.

Оттава подозревает китайского дипломата в запугивании члена местного парламента. Речь идет о члене оппозиционной Консервативной партии Канады Майкле Чонге, семья которого проживает в Гонконге. В 2021 году Пекин ввел против него санкции после того, как канадский парламент признал геноцидом положение уйгурского населения в Китае.

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