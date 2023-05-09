Все страны НАТО поддержали вступление Украины в альянс

"Прежде всего, все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина станет членом альянса. Все союзники согласны с тем, что Украина обладает правом выбирать своей собственный путь, что решение принимает не Москва, а Киев. И, в-третьих, все союзники согласны с тем, что двери НАТО остаются открытыми. Вопрос в том, когда это произойдет, о сроках этого я не могу вам сообщить", - отметил глава альянса.