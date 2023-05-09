Все страны НАТО поддержали вступление Украины в альянс

Все страны НАТО поддерживают идею о вступлении Украины в альянс, весь вопрос состоит в сроках того, когда это произойдет. С таким утверждением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник в интервью газете The Washington Post.
"Прежде всего, все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина станет членом альянса. Все союзники согласны с тем, что Украина обладает правом выбирать своей собственный путь, что решение принимает не Москва, а Киев. И, в-третьих, все союзники согласны с тем, что двери НАТО остаются открытыми. Вопрос в том, когда это произойдет, о сроках этого я не могу вам сообщить", - отметил глава альянса.
Столтенберг указал, что в настоящее время организация работает с представителями Украины над тем, чтобы страна могла перейти от "советского оборудования, доктрин и стандартов к доктринам и стандартам НАТО". Также он отметил, что страны альянса помогают Киеву в обеспечении "оперативной совместимости с силами НАТО" и в реформировании и модернизации институтов обороны и безопасности.
"Неотложная задача сейчас состоит в обеспечении победы Украины как суверенного, независимого государства, потому что если Украина не победит, тогда вообще не будет вопроса для обсуждения", - добавил генсек НАТО.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна стать 33-й страной - членом НАТО вслед за Финляндией и Швецией. Он добавил, что Украина не может стать членом НАТО, пока продолжаются боевые действия, но высказал мнение, что для политического решения о ее вступлении в альянс нет препятствий.