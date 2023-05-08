$76.82-1.7984.91-2.09

В Польше заявили о возможности отдать часть ввезенного с Украины зерна в рамках гумпомощи

Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил журналистам, что в стране рассматривается возможность отдать часть зерна, которое было ввезено с Украины, в рамках гуманитарной помощи другим государствам. Об этом сообщает РИА Новости.

Польша хочет отдать часть ввезенного с Украины зерна в рамках гумпомощи
© Газета.Ru

«Во время встречи господина премьера (Польши) с министром экономики Саудовской Аравии шел разговор о том, чтобы часть зерна была экспортирована из Польши в рамках гуманитарной помощи», — сказал он.

По словам Мюллера, Правительственное агентство стратегических резервов «ведет деятельность, касающуюся скупки» зерна.

Ранее заместитель министра экономики Украины Тарас Качка назвал необоснованными компенсационные выплаты польским фермерам в связи с наплывом украинского зерна, утвержденные Еврокомиссией. Он подчеркнул, что решение Польши о блокировки экспорта украинской сельхозпродукции привело к потерям для Киева в размере $143 млн, что больше, чем Еврокомиссия будет выплачивать польским фермерам в качестве компенсации.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий