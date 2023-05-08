Польша хочет отдать часть ввезенного с Украины зерна в рамках гумпомощи

Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил журналистам, что в стране рассматривается возможность отдать часть зерна, которое было ввезено с Украины , в рамках гуманитарной помощи другим государствам. Об этом сообщает РИА Новости.

«Во время встречи господина премьера (Польши) с министром экономики Саудовской Аравии шел разговор о том, чтобы часть зерна была экспортирована из Польши в рамках гуманитарной помощи», — сказал он.

Ранее заместитель министра экономики Украины Тарас Качка назвал необоснованными компенсационные выплаты польским фермерам в связи с наплывом украинского зерна, утвержденные Еврокомиссией. Он подчеркнул, что решение Польши о блокировки экспорта украинской сельхозпродукции привело к потерям для Киева в размере $143 млн, что больше, чем Еврокомиссия будет выплачивать польским фермерам в качестве компенсации.