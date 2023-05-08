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Православную часовню в Вашингтоне осквернили неизвестные злоумышленники

На кладбище в Вашингтоне (США) неизвестные злоумышленники осквернили русскую православную часовню, освященную в честь мироточивой Иверской Монреальской иконы Божией Матери, рассказал протоиерей Виктор Потапов. Об этом пишет РИА «Новости».

Вандалы осквернили православную часовню в США
© РИА Новости

По его словам, хулиганы взломали двери в здание, разбили окна. Внутри они разбросали утварь, испачкали иконы и фрески.

В частности, замазали лицо святого Иоанна на одной из фресок, написали на ней непонятные символы на греческом или латыни.

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Протоиерей пояснил, что мотивы злоумышленников неизвестны. Они могли напасть на часовню как на почве ненависти, так и из банальных хулиганских побуждений.

Напомним, что ранее во Франции выдвинули требования к русской общине по оплате захоронений на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

Российские официальные лица заверили, что вопрос будет разрешен, памятники никто сносить не будет.

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