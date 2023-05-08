Вандалы осквернили православную часовню в США

На кладбище в Вашингтоне (США) неизвестные злоумышленники осквернили русскую православную часовню, освященную в честь мироточивой Иверской Монреальской иконы Божией Матери, рассказал протоиерей Виктор Потапов. Об этом пишет РИА «Новости».

По его словам, хулиганы взломали двери в здание, разбили окна. Внутри они разбросали утварь, испачкали иконы и фрески.

В частности, замазали лицо святого Иоанна на одной из фресок, написали на ней непонятные символы на греческом или латыни.

Протоиерей пояснил, что мотивы злоумышленников неизвестны. Они могли напасть на часовню как на почве ненависти, так и из банальных хулиганских побуждений.

Напомним, что ранее во Франции выдвинули требования к русской общине по оплате захоронений на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.