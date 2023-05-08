Пресс-служба бундестага опровергла сообщение о Знамени Победы над Рейхстагом
Пресс-служба бундестага заявила, что опубликованные в ряде Telegram-каналов и русскоязычных СМИ видео с реющим в наши дни красным знаменем над Рейхстагом не соответствуют действительности.
«Нет, это не соответствует действительности. У нас на Рейхстаге установлено три немецких флага и один флаг ЕС», — заявила РИА Новости представитель пресс-службы немецкого парламента.
Ранее в нескольких русскоязычных Telegram-каналах и в ряде российских СМИ были опубликованы видеокадры, на которых видно развевающееся над зданием Рейхстага Знамя Победы.