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Пресс-служба бундестага опровергла сообщение о Знамени Победы над Рейхстагом

Пресс-служба бундестага заявила, что опубликованные в ряде Telegram-каналов и русскоязычных СМИ видео с реющим в наши дни красным знаменем над Рейхстагом не соответствуют действительности.

«Нет, это не соответствует действительности. У нас на Рейхстаге установлено три немецких флага и один флаг ЕС», — заявила РИА Новости представитель пресс-службы немецкого парламента.

Ранее в нескольких русскоязычных Telegram-каналах и в ряде российских СМИ были опубликованы видеокадры, на которых видно развевающееся над зданием Рейхстага Знамя Победы.

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