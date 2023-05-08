Украина обвинила Россию в блокировке зерна в Черном море
Министерство восстановления Украины заявило, что Россия заблокировала регистрацию и проведение инспекций судов, перевозящих украинскую аграрную продукцию в соответствии с «Зерновой сделкой». Заявление размещено на сайте ведомства.
«Российская Федерация в очередной раз фактически остановила «зерновую сделку», отказавшись регистрировать суда на вход и проводить их инспекции. Такой подход полностью противоречит условиям действующего соглашения», — подчеркнули в министерстве.
По данным украинского ведомства, в настоящий момент в территориальных водах Турции находятся 90 судов, ожидающих инспекции, из которых 62 идут под загрузку.
Срок действия зерновой сделки истекает 18 мая.
Ранее МИД РФ анонсировал проведение встречи высокого уровня по зерновой сделке в ближайшее время. В ведомстве подчеркнули, что Россия прилагает усилия для обеспечения продовольственной безопасности. Кроме этого, отмечалось, что если Москве удастся убрать ограничения со своего сельскохозяйственного экспорта и экспорта удобрений, в плюсе окажутся многие страны мира.