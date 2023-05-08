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Украина обвинила Россию в блокировке зерна в Черном море

Министерство восстановления Украины заявило, что Россия заблокировала регистрацию и проведение инспекций судов, перевозящих украинскую аграрную продукцию в соответствии с «Зерновой сделкой». Заявление размещено на сайте ведомства.

Украина обвинила Россию в блокировке зерна в Черном море
© Газета.Ru

«Российская Федерация в очередной раз фактически остановила «зерновую сделку», отказавшись регистрировать суда на вход и проводить их инспекции. Такой подход полностью противоречит условиям действующего соглашения», — подчеркнули в министерстве.

По данным украинского ведомства, в настоящий момент в территориальных водах Турции находятся 90 судов, ожидающих инспекции, из которых 62 идут под загрузку.

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Срок действия зерновой сделки истекает 18 мая.

Ранее МИД РФ анонсировал проведение встречи высокого уровня по зерновой сделке в ближайшее время. В ведомстве подчеркнули, что Россия прилагает усилия для обеспечения продовольственной безопасности. Кроме этого, отмечалось, что если Москве удастся убрать ограничения со своего сельскохозяйственного экспорта и экспорта удобрений, в плюсе окажутся многие страны мира.

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