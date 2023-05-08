СМИ: Варшава провоцирует новый конфликт в Европе

Жесткая внешняя политика Варшавы грозит Европейскому союзу расколом, может привести к противостоянию, полагает обозреватель Уриэль Араужов в статье для портала InfoBrics.

Автор отметил, что аналитики называют Польшу «растущей державой», предупреждают об ее имперских амбициях.

По его словам, выводы аналитиков подтверждаются рядом заявлений польских политиков по вопросу о создании конфедерации с Украиной.

Попытки реализовать идею о создании конфедеративного государства, заметил Араужов, столкнутся с большими трудностями, обусловленными особенностями менталитетов народов, населяющих Украину и Польшу.

Вместе с тем, подчеркнул обозреватель, украинский вопрос не является самым болезненным в контексте польской геополитики. Более серьезные опасения вызывает эскалация вражды между Варшавой и Берлином, причиной которой являются как исторические разногласия, так и высказывания официальных лиц Польши.