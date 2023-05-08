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Боррель заявил о разногласиях Запада с другими частями мира

Конфликт на Украине показал разногласия Запада с другими частями мира, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Об этом он высказался в своем блоге.

Боррель заявил о разногласиях Запада с другими частями мира
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«Конфликт России и Украины воссоединил трансатлантический альянс и в то же время обнажил разногласия с другими частями мира. Есть риск, что эти расхождения будут расти и превратятся в значительный разрыв», — говорится в публикации.

Боррель в ней также привел цитату экс-министра иностранных дел Великобритании Давида Миллибэнда, заявившего в публикации на Foreign Affairs, что разрыв между Западом и другими регионами выходит за рамки российско-украинского конфликта.

«Наоборот, он [разрыв] является результатом глубокого недовольства — по правде говоря, гнева — относительно неправильного управления Западом процесса глобализации после окончания Холодной войны», — писал Миллибэнд.

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