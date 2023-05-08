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Стало известно о планах главы Еврокомиссии посетить Киев 8 мая

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приедет 9 мая в Киев, визит анонсирует ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря ЕК Эрика Мамера.

Стало известно о планах главы Еврокомиссии посетить Киев 8 мая
© lenta.ru

Указывается, что целью приезда станет выражение поддержки Украине и президент страны Владимиру Зеленскому.

«Урсула фон дер Ляйен завтра прибывает в Киев. В День Европы она выразит нашу полную поддержку Украине», — указал Мамер.

Ранее Зеленский подписал указ, согласно которому 9 мая в стране объявляется Днем Европы вместо Дня Победы. Как указано в заявлении, День Европы будет отмечаться ежегодно, начиная уже с завтрашнего дня, и будет посвящен историческому единству всех европейцев, которые уничтожили нацизм.

В конце апреля Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз выделил Украине очередной транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 миллиарда евро.

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