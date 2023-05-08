Стало известно о планах главы Еврокомиссии посетить Киев 8 мая

«Урсула фон дер Ляйен завтра прибывает в Киев. В День Европы она выразит нашу полную поддержку Украине», — указал Мамер.

Ранее Зеленский подписал указ, согласно которому 9 мая в стране объявляется Днем Европы вместо Дня Победы. Как указано в заявлении, День Европы будет отмечаться ежегодно, начиная уже с завтрашнего дня, и будет посвящен историческому единству всех европейцев, которые уничтожили нацизм.