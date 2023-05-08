Стало известно о планах главы Еврокомиссии посетить Киев 8 мая

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приедет 9 мая в Киев, визит анонсирует ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря ЕК Эрика Мамера.
Указывается, что целью приезда станет выражение поддержки Украине и президент страны Владимиру Зеленскому.
«Урсула фон дер Ляйен завтра прибывает в Киев. В День Европы она выразит нашу полную поддержку Украине», — указал Мамер.
Ранее Зеленский подписал указ, согласно которому 9 мая в стране объявляется Днем Европы вместо Дня Победы. Как указано в заявлении, День Европы будет отмечаться ежегодно, начиная уже с завтрашнего дня, и будет посвящен историческому единству всех европейцев, которые уничтожили нацизм.
В конце апреля Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз выделил Украине очередной транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 миллиарда евро.