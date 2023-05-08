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В Узбекистане проведут досрочные президентские выборы

В Узбекистане проведут досрочные президентские выборы. О подписании соответствующего указа заявил действующий глава государства Шавкат Мирзиеев. Его слова приводит РИА Новости.

В Узбекистане проведут досрочные президентские выборы
© Lenta.ru

Ранее 8 мая Мирзиеев подписал конституционный закон, позволяющий проведение досрочных выборов главы государства по решению инкумбента. Документ вступил в силу с момента его опубликования. Ранее проводить досрочные выборы президента в Узбекистане разрешалось только в том случае, если действующий глава страны не имеет возможности исполнять свои обязанности в течение трех месяцев.

Назначенные Мирзиеевым выборы будут первыми после внесения поправок в конституцию об обнулении сроков его полномочий. Сейчас он находится на втором сроке президентства, и после вступления в силу изменений может вновь баллотироваться на этот пост. Поправки также предполагают, что сроки его полномочий продлеваются с пяти до семи лет.

Впервые Мирзиеев был избран президентом Узбекистана на внеочередных выборах в декабре 2016 года. Их провели спустя три месяца после смерти первого главы государства Ислама Каримова, находившегося на посту с 1989 года. На второй срок Мирзиеев пошел в 2021 году.

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