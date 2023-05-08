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РИА Новости: Китай и Россия взяли правильный курс на отдаление от США

Вашингтон никогда не был заинтересован в выстраивании дружеских отношений с Москвой и Пекином. Именно поэтому курс на отдаление от США является правильным, уверен публицист Дмитрий Косырев.

СМИ: Китай и Россия взяли правильный курс на отдаление от США
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Обозреватель привел в пример недавнюю статью американского издания Foreign Policy. Журналисты отметили, якобы Соединенные Штаты долгое время ожидали от Китая прозрения, чтобы выстраивать с Поднебесной прочные отношения. Впрочем, написал колумнист РИА Новости, озвученное в FP далеко от правды.На деле Вашингтон всегда придерживался агрессивной риторики по отношению к России и КНР, напомнил Косырев.

«А если так, то повторим: мы все правильно делаем. Любой другой путь был бы медленным самоубийством», — говорится в статье.

Аналогичную тему ранее поднял и МИД Китая. По мнению дипломатов, между странами был позитивный импульс, но США нарушили его.

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