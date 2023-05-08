Зеленский предложил отменить празднование Дня Победы 9 мая

Украинский лидер Владимир Зеленский объявил 9 мая на Украине Днем Европы. Об этом пишет РИА «Новости».

Зеленский подчеркнул, что осознает «европейскую идентичность украинского народа». На фоне этого он принял решение установить в республике День Европы, который с 9 мая 2023 года будет отмечаться в стране совместно с государствами Евросоюза.

Кроме того, уточнил президент, эта мера необходима для обеспечения мира и безопасности в Европе.

Напомним, что на Украине с 2015 года 8 мая отмечается День памяти и примирения. Решение было принято в рамках политики декоммунизации. Символом победы у украинцев, также как и в странах Западной Европы, стал красный мак.