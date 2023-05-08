Глава МИД Китая призвал США прекратить поддерживать сепаратизм на Тайване
Американские власти должны прекратить поддерживать сепаратистские силы Тайваня, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра иностранных дел Китая Цинь Гана.
Об этом он сообщил на встрече с американским послом в КНР Николасом Бернсом. По словам главы внешнеполитического ведомства, Вашингтону необходимо прекратить опустошать принцип одного Китая и «правильно подходить к тайваньскому вопросу».
Дипломат также указал на необходимость уважать «красные линии» Пекина, прекратить нарушать суверенитет КНР, безопасность и интересы развития.
Ранее сообщалось, что США готовятся направить Тайваню оружие на $500 млн. О каком именно типе оружия идет речь – неизвестно.