Байдену придумали новое прозвище

Своим поведением президент США Джо Байден перестал напоминать взрослого человека, он похож на подростка. Такое заявление сделала в понедельник, 8 мая, бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

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— Подросток с кучей морщин. Взрослые ведут себя по-другому, — написала она у себя в Twitter.

Так Кнайсль прокомментировала фотографию, которую разместил на платформе один из пользователей. На ней изображен американский лидер с грустным лицом, вытирающий глаз салфеткой.

Кандидат в президенты и экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли заявил, что Байден вряд ли переживет второй срок. Обозреватели телеканала Fox News отметили, что президентство — это очень напряженная работа, нынешний глава США может столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем.