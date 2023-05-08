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«Взрослые ведут себя по-другому»: Байдену придумали новое прозвище

Своим поведением президент США Джо Байден перестал напоминать взрослого человека, он похож на подростка. Такое заявление сделала в понедельник, 8 мая, бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

Байдену придумали новое прозвище
© White House

— Подросток с кучей морщин. Взрослые ведут себя по-другому, — написала она у себя в Twitter.

Так Кнайсль прокомментировала фотографию, которую разместил на платформе один из пользователей. На ней изображен американский лидер с грустным лицом, вытирающий глаз салфеткой.

Кандидат в президенты и экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли заявил, что Байден вряд ли переживет второй срок. Обозреватели телеканала Fox News отметили, что президентство — это очень напряженная работа, нынешний глава США может столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем.

Рейтинг одобрения работы Джо Байдена на посту президента Соединенных Штатов снизился до рекордных 37 процентов. «Вечерняя Москва» узнала у политолога Юрия Светова, могут ли Байдена переизбрать на второй срок и кто еще может занять этот пост. По словам эксперта, у Джо Байдена есть высокие шансы вновь стать президентом США.

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