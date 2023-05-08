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Очевидцы сообщили о мощных взрывах в Киеве ночью

Мощные взрывы были слышны в ночь на понедельник в Киеве. Об этом сообщили ТАСС очевидцы.

"Были очень мощные взрывы, слышали работу ПВО и видели дроны ближе к центру города," - сказал собеседник агентства.

"У нас взрывалось сильно, в небе много дронов было, при падении есть повреждения и пожары", - сообщил еще один очевидец в Киевской области.

Ночью в некоторых регионах Украины, в том числе в Киеве, объявлялась воздушная тревога. Поступали сведения о взрывах в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской, Черниговской областях, а также в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

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Утром в понедельник в киевской военной администрации сообщили, что в Соломенском районе города поврежден резервуар с топливом емкостью 10 тонн, зафиксирована утечка. Затем в администрации уточнили, что емкость поврежденного резервуара 5 тонн. По данным властей, возгорания не было.

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