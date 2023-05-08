Очевидцы сообщили о мощных взрывах в Киеве ночью

Мощные взрывы были слышны в ночь на понедельник в Киеве. Об этом сообщили ТАСС очевидцы.

"Были очень мощные взрывы, слышали работу ПВО и видели дроны ближе к центру города," - сказал собеседник агентства.

"У нас взрывалось сильно, в небе много дронов было, при падении есть повреждения и пожары", - сообщил еще один очевидец в Киевской области.

Ночью в некоторых регионах Украины, в том числе в Киеве, объявлялась воздушная тревога. Поступали сведения о взрывах в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской, Черниговской областях, а также в подконтрольном Киеву городе Запорожье.