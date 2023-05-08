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В США объяснили, почему Запад оправдывает украинских нацистов

Неонацистские группировки Украины, противостоящие Москве, сражаются за Североатлантический альянс, сообщил в Twitter обозреватель издания Gray Zone Макс Блюменталь.

В США объяснили, почему Запад оправдывает украинских нацистов
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«Как вы думаете, почему WSJ обеляет хорошо задокументированное нацистское прошлое Сергея Филимонова и прославляет созданное им подразделение «Гонор»?, — написал он. По его словам, это происходит по той же причине, по которой Берлин спонсировал его карьеру актера – «нацисты воюют за НАТО на передовой против России».

Как отметил журналист, американское издание Wall Street Journal попыталось «обелить» Филимонова, заявив, что его группировка «противостояла коррупции». Блюменталь указал, что его подразделение принимало участие в спонсируемой Украиной облаве на цыган в 2018 году, а деятельность «Гонора» обеспечивалась «долларами американских налогоплательщиков».

«Гонор», по словам его лидера, изначально создан как антикоррупционное движение. После начала специальной российской операции оно переквалифицировалось в нацбатальон, ставший частью 67-й механизированной бригады украинских Вооруженных сил, подчеркнул обозреватель.

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