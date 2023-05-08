«Как вы думаете, почему WSJ обеляет хорошо задокументированное нацистское прошлое Сергея Филимонова и прославляет созданное им подразделение «Гонор»?, — написал он. По его словам, это происходит по той же причине, по которой Берлин спонсировал его карьеру актера – «нацисты воюют за НАТО на передовой против России».