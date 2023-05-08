В Минфине США высказались о наступлении дефолта 1 июня

Минфин США не может назвать точную дату наступления дефолта в стране, поскольку присутствует неопределенность в прогнозах. Об этом Джанет Йеллен в интервью американскому телеканалу ABC News.

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«Мы прогнозируем, что в начале июня у нас закончатся деньги. Есть шанс, что это произойдет 1 июня. Конечно, присутствует значительная неопределенность», — отметила она, пообещав проинформировать конгресс, когда появятся новости по вопросам госдолга и дефолта.

Ранее Йеллен заявила, что у Минфина заканчиваются способы, которые могут помочь избежать дефолта в стране. По ее словам, министерство уже несколько месяцев использует экстраординарные меры, но возможность делать это подходит к концу.