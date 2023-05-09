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В Киеве произошли взрывы

Несколько взрывов произошло в Киеве утром во вторник, 9 мая. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

СМИ сообщили о взрывах в Киеве
© Reuters

По его данным, о первом взрыве в соцсетях сообщали в 4:00, второй произошел около 05:22. Немного позже о третьем взрыве в украинской столице сообщило издание Klymenko Time. По информации властей города, работает система противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. До этого она была объявлена на юге и востоке страны.

В понедельник, 8 мая, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что город подвергся самой массированной с начала российской специальной военной операции (СВО) атаке.

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