TWP: Иран передавал Сирии оружие под видом гумпомощи

Иран секретно поставлял Сирии вооружения под видом гуманитарной помощи для проведения атак на военных США на территории региона. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на утекшие секретные данные Пентагона.

«Иран скрывал оружие среди помощи после землетрясения, чтобы делать военнослужащих США мишенями для атак», — сказано в сообщении.

Отмечается, что иранская сторона передавала Сирии боеприпасы, стрелковое оружие и беспилотники.

При этом информацию о таких поставках подтвердил представитель Вооруженных сил Израиля.