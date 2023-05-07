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TWP: Иран передавал Сирии оружие под видом гумпомощи после землетрясения

Иран секретно поставлял Сирии вооружения под видом гуманитарной помощи для проведения атак на военных США на территории региона. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на утекшие секретные данные Пентагона.

TWP: Иран передавал Сирии оружие под видом гумпомощи
© РИА Новости

«Иран скрывал оружие среди помощи после землетрясения, чтобы делать военнослужащих США мишенями для атак», — сказано в сообщении.

Отмечается, что иранская сторона передавала Сирии боеприпасы, стрелковое оружие и беспилотники.

При этом информацию о таких поставках подтвердил представитель Вооруженных сил Израиля.

Ранее сообщалось, что президент Ирана Эбрахим Раиси впервые за 13 лет посетил с рабочим визитом Сирию. Иранского лидера сопровождала большая делегация, в составе которой глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян и министр обороны Мохаммад Реза Аштияни, а также министр нефти Джавад Оуджи.

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