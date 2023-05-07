В Боливии умер руководивший операцией по захвату Че Гевары генерал

В Боливии скончался генерал в отставке Гэри Прадо, который руководил операцией по захвату кубинского революционера Эрнесто Че Гевары. Об этом сообщило издание El Deber.

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Сообщается, что Прадо скончался в возрасте 84 лет. По данным СМИ, в последнее время у него были проблемы с почками.

Ранее сообщалось, что умер старший сын знаменитого латиноамериканского революционера Эрнесто Че Гевары Камило. Сообщается, что наследник команданте кубинской революции продолжал продвигать идеи своего отца, будучи главой Центра Че в Гаване. 60-летний наследник известного революционера погиб в ходе своего визита в столицу Венесуэлы Каракас.