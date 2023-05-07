Госдеп: Сирия не заслуживает возвращения в Лигу арабских государств

Госдеп: США не считают, что Сирия заслуживает возвращения в Лигу арабских государств
Администрация Соединенных Штатов не считает, что Сирия заслужила восстановление своего полноправного членства в Лиге арабских государств (ЛАГ). Об этом сообщил в воскресенье корреспонденту ТАСС представитель Госдепартамента США в ответ на просьбу прокомментировать соответствующее решение совета этого регионального сообщества.
"Мы ознакомились с этими сообщениями. Мы не считаем, что Сирия в настоящее время заслуживает возвращения в ЛАГ, и мы говорили об этом со всеми нашими партнерами. Тем не менее мы разделяем многие цели наших арабских партнеров в отношении Сирии, включая урегулирование сирийского кризиса в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности [ООН], расширение гуманитарного доступа для всех нуждающихся сирийцев, укрепление безопасности и стабильности, чтобы гарантировать, что ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство" - прим. ТАСС) не сможет возродиться, создание безопасных условий для последующего возвращения беженцев, прояснение судьбы задержанных и пропавших без вести, снижение влияния Ирана и противодействие обороту из Сирии каптагона (синтетического психостимулятора, являющегося производным амфетамина, - прим. ТАСС)", - сказал дипломат.
США, продолжил он, "понимают, что [американские] партнеры намерены использовать прямое взаимодействие с режимом [сирийского президента Башара] Асада, чтобы добиваться и требовать прогресса в этих областях в ближайшие месяцы". "Хотя мы скептически относимся к готовности Асада предпринять шаги, необходимые для разрешения кризиса в Сирии, мы солидарны с нашими арабскими партнерами в отношении конечных целей, - утверждал представитель американского внешнеполитического ведомства. - Мы также четко заявили, что будем придерживаться наших основных положений о санкциях. Мы консультировались с нашими партнерами об их планах и четко заявили, что мы не будем проводить нормализацию отношений с режимом Асада и что наши [антисирийские] санкции остаются в полной силе".
"Мы по-прежнему считаем, что политическое решение, изложенное в резолюции 2254 СБ ООН, остается единственным жизнеспособным урегулированием конфликта, и работаем с нашими союзниками, партнерами-единомышленниками и ООН над реализацией резолюции 2254 СБ ООН", - заключил дипломат.
Ранее в воскресенье Совет ЛАГ принял решение вернуть Сирии ее место в региональном сообществе. Как указывается в официальном заявлении совета, "полноправное участие Сирии и сирийских правительственных делегаций в заседаниях Лиги арабских государств, а также связанных с ней организаций возобновляется с 7 мая 2023 года".