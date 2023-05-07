Госдеп: Сирия не заслуживает возвращения в Лигу арабских государств

"Мы ознакомились с этими сообщениями. Мы не считаем, что Сирия в настоящее время заслуживает возвращения в ЛАГ, и мы говорили об этом со всеми нашими партнерами. Тем не менее мы разделяем многие цели наших арабских партнеров в отношении Сирии, включая урегулирование сирийского кризиса в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности [ООН], расширение гуманитарного доступа для всех нуждающихся сирийцев, укрепление безопасности и стабильности, чтобы гарантировать, что ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство" - прим. ТАСС) не сможет возродиться, создание безопасных условий для последующего возвращения беженцев, прояснение судьбы задержанных и пропавших без вести, снижение влияния Ирана и противодействие обороту из Сирии каптагона (синтетического психостимулятора, являющегося производным амфетамина, - прим. ТАСС)", - сказал дипломат.