В Софии восстановили поврежденный в феврале памятник Советской армии

Рабочие закончили ремонт памятника Советской армии в Софии, который в феврале повредил вандал. Как передает корреспондент ТАСС, на прошедшей неделе памятник отмыли от краски, а воскресенье заменили плиту в основании монумента.

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С инициативой восстановления памятника в рамках предвыборной кампании в конце марта выступила городская организация Болгарской социалистической партии (БСП) и некоторые другие общественные организации. Согласование работ с местными властями заняло около месяца.

"Активисты БСП и другие общественники взяли памятник под круглосуточную охрану, чтобы не допустить новых вандальских актов", - сообщил в разговоре с корреспондентом ТАСС член координационного совета "Болгария - Россия" Коста Пеев.