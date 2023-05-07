В Софии восстановили поврежденный в феврале памятник Советской армии
Рабочие закончили ремонт памятника Советской армии в Софии, который в феврале повредил вандал. Как передает корреспондент ТАСС, на прошедшей неделе памятник отмыли от краски, а воскресенье заменили плиту в основании монумента.
С инициативой восстановления памятника в рамках предвыборной кампании в конце марта выступила городская организация Болгарской социалистической партии (БСП) и некоторые другие общественные организации. Согласование работ с местными властями заняло около месяца.
"Активисты БСП и другие общественники взяли памятник под круглосуточную охрану, чтобы не допустить новых вандальских актов", - сообщил в разговоре с корреспондентом ТАСС член координационного совета "Болгария - Россия" Коста Пеев.
Памятник Советской армии был поврежден 23 февраля: вандал молотком разбил плиту, на которой указано, что это памятник "Советской армии - освободительнице" "от признательного болгарского народа". Посольство России назвало происшествие вопиющим актом вандализма, потребовав восстановить монумент.