Си Цзиньпин пригласил в Китай глав Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана

Китай в ближайшее время посетят главы всех государств центральноазиатского региона. Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Про ее словам, председатель КНР Си Цзиньпин пригласил президентов Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, Киргизии - Садыра Жапарова, Узбекистана - Шавката Миризиёева, Таджикистана - Эмомали Рахмона с 16 по 20 мая посетить Китай с государственным визитом. Как отметила Хуа Чуньин, приглашенные президенты, к которым присоединится глава Туркмении Сердар Бердымухамедов, примут участие в саммите Китай - Центральная Азия. Саммит пройдет в городе Сиань, административном центре провинции Шэньси, под председательством Си Цзиньпина.
Ранее сообщалось, что глава Киргизии Садыр Жапаров вылетел с официальным визитом в Россию. В Москве запланированы двусторонние переговоры Жапарова с российским президентом Владимиром Путиным. 9 мая он в качестве гостя посетит Парад Победы на Красной площади. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, также приглашенный в российскую столицу на празднование Дня Победы, пока не принял решение о посещении Москвы.