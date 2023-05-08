Си Цзиньпин пригласил в Китай глав Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана

Китай в ближайшее время посетят главы всех государств центральноазиатского региона. Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

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Про ее словам, председатель КНР Си Цзиньпин пригласил президентов Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, Киргизии - Садыра Жапарова, Узбекистана - Шавката Миризиёева, Таджикистана - Эмомали Рахмона с 16 по 20 мая посетить Китай с государственным визитом. Как отметила Хуа Чуньин, приглашенные президенты, к которым присоединится глава Туркмении Сердар Бердымухамедов, примут участие в саммите Китай - Центральная Азия. Саммит пройдет в городе Сиань, административном центре провинции Шэньси, под председательством Си Цзиньпина.