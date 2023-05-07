В США предсказали Украине статус Мексики

«Прежде всего Украина не будет членом НАТО . Это красная линия, на которой настаивал каждый российский лидер со времен Ельцина и Горбачева. Мексика не может присоединиться к военному союзу, враждебному США. Об этом нет договора, но это совершенно очевидно», — пояснил специалист.

При этом историк считает, что Киев не свободен в своих решениях и зависит от указки Вашингтона. В связи с этим, когда были возможности переговоров Украины и России в марте и апреле 2022 года, Великобритания и США заявили, что они не считают это хорошим временем для диалога.