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В США предсказали Украине статус Мексики

У Украины есть шанс в будущем приобрести статус Австрии времен холодной войны или современной Мексики. Такое мнение высказал американский философ, историк и лингвист Ноам Хомский, чьи слова приводит New Statesman.

В США предсказали Украине статус Мексики
© Lenta.ru

«Прежде всего Украина не будет членом НАТО. Это красная линия, на которой настаивал каждый российский лидер со времен Ельцина и Горбачева. Мексика не может присоединиться к военному союзу, враждебному США. Об этом нет договора, но это совершенно очевидно», — пояснил специалист.

При этом историк считает, что Киев не свободен в своих решениях и зависит от указки Вашингтона. В связи с этим, когда были возможности переговоров Украины и России в марте и апреле 2022 года, Великобритания и США заявили, что они не считают это хорошим временем для диалога.

Ранее военный аналитик Борис Джерелиевский указал на возросшее число совершаемых Украиной террористических актов и предрек, что в ближайшем будущем их станет еще больше в связи со сменой Киевом тактики по ведению боевых действий.

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