На Украине в трех областях объявили воздушную тревогу

На Украине в трех областях объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Уточняется, что сирены звучат в Днепропетровской, Сумской и Черниговской областях.

Накануне предупреждения действовали в Сумской и Черниговской областях Украины, а также в Днепропетровской области.

До этого воздушную тревогу объявляли утром 6 мая в Кировоградской области Украины. По сведениям онлайн-карты, сирены звучали на территории украинского региона в 09.18 (совпадает с мск).

С 10 октября 2022 года российские войска наносят ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины. По словам президента России Владимира Путина, это стало ответом на атаку на Крымский мост.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.