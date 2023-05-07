В Германии захотели отказаться от дополнительных средств на беженцев

В Германии власти захотели отказать федеральным землям в выделении дополнительных средств на беженцев. Об этом сообщил портал немецкой новостной телепрограммы Tagesschau со ссылкой на проект решения правительства ФРГ.

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Утверждается, что «федеральное правительство, вероятно, не собирается выделять помощь беженцам», даже несмотря на неоднократные требования земель. Согласно документу, на который ссылается портал, власти дают понять, что не готовы выделять землям больше денег сверх согласованных. В качестве обоснования такого решения правительство указывает на уже выделенные большие расходы на беженцев.

Помимо этого, сказано, что правительство Германии, начиная с июня 2022 года, покрывает расходы на проживание беженцев с Украины — до 75 процентов стоимости аренды жилья вместе с отоплением. Только на это уже ушло около трех миллиардов евро, заявили власти ФРГ.

Ранее ирландская газета Irish Examiner писала о новом способе избавиться от мигрантов. Авторы материала рассказали, что ЕС предложил властям европейских стран мотивировать беженцев с Украины возвращаться домой дополнительными соцвыплатами.