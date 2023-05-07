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Токаев назвал повышение обороноспособности Казахстана одной из стратегических задач

Одна из главных стратегических задач Казахстана — повышение обороноспособности республики. Такое заявление сделал президент Касым-Жомарт Токаев в ходе своего поздравления с Днем защитника Отечества. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на послание президента, опубликованное его пресс-службой.

Токаев назвал повышение обороноспособности Казахстана стратегической задачей
© ТАСС

Глава Казахстана подчеркнул, что этот праздник много значит не только для солдат, но и для мирных граждан.

«Постоянное повышение обороноспособности - одна из стратегических задач государства. Казахстанская армия должна быть готова в любой момент решительно встать на защиту родины», — заявил Касым-Жомарт Токаев. Он добавил, что армия служит гарантом суверенитета и целостности страны, а также вселяет в ее жителей уверенность в завтрашнем дне.

Президент Казахстана отметил, что сегодня военнослужащие продолжают традиции своих предков, защищая свой родной край. Их служба на благо страны, обеспечивающая безопасность всех ее граждан, служит примером для подрастающего поколения. Токаев выразил благодарность всем солдатам и офицерам за безупречное выполнение долга и верность присяге.

«Пусть укрепляется мощь нашей доблестной армии и всегда будут незыблемыми устои нашего государства!» — сказал он.

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