Колумнист немецкой деловой газеты Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN) Рональд Баразон в своей статье оповестил Польшу об опасности провокаций в отношении России.
"Польша прилагает большие усилия, чтобы спровоцировать нападение РФ для отмщения ей с помощью НАТО в третьей мировой войне", - говорится в материале.
Баразон указал, что изъятие школы при российском посольстве в Варшавке сделано лишь для того, чтобы вызвать возмущение Москвы. Однако провокация может зайти слишком далеко, вплоть до военного столкновения с суровыми последствиями.
"Новая мировая война приведет к гибели миллионов, уничтожению городов, а это не принесет триумф польским подстрекателям войны", - написал обозреватель.
По его мнению, союзники и партнеры Польши не осознают в должной мере рискованность шагов Варшавы, и необходимо призвать их обнулить эскалацию конфликта. Ранее вице-премьер Польши Петр Глиньский заявил, что половина Европы и польские оппозиционеры желают как можно более быстрого окончания вооруженных действий на Украине, чтобы вернуться к деловым контактам с Россией.