Колумнист немецкой деловой газеты Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN) Рональд Баразон в своей статье оповестил Польшу об опасности провокаций в отношении России.

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"Польша прилагает большие усилия, чтобы спровоцировать нападение РФ для отмщения ей с помощью НАТО в третьей мировой войне", - говорится в материале.

Баразон указал, что изъятие школы при российском посольстве в Варшавке сделано лишь для того, чтобы вызвать возмущение Москвы. Однако провокация может зайти слишком далеко, вплоть до военного столкновения с суровыми последствиями.

"Новая мировая война приведет к гибели миллионов, уничтожению городов, а это не принесет триумф польским подстрекателям войны", - написал обозреватель.