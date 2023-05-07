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DWN: провокации Польши против РФ приведут к мировой войне и миллионам смертей

Колумнист немецкой деловой газеты Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN) Рональд Баразон в своей статье оповестил Польшу об опасности провокаций в отношении России.

DWN: провокации Польши против РФ приведут к мировой войне и миллионам смертей
© Depositphotos

"Польша прилагает большие усилия, чтобы спровоцировать нападение РФ для отмщения ей с помощью НАТО в третьей мировой войне", - говорится в материале.

Баразон указал, что изъятие школы при российском посольстве в Варшавке сделано лишь для того, чтобы вызвать возмущение Москвы. Однако провокация может зайти слишком далеко, вплоть до военного столкновения с суровыми последствиями.

"Новая мировая война приведет к гибели миллионов, уничтожению городов, а это не принесет триумф польским подстрекателям войны", - написал обозреватель.

По его мнению, союзники и партнеры Польши не осознают в должной мере рискованность шагов Варшавы, и необходимо призвать их обнулить эскалацию конфликта. Ранее вице-премьер Польши Петр Глиньский заявил, что половина Европы и польские оппозиционеры желают как можно более быстрого окончания вооруженных действий на Украине, чтобы вернуться к деловым контактам с Россией.

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