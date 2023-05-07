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В США 43 сенатора отказались одобрять повышение потолка госдолга без реформы госрасходов

Члены Сената Конгресса от Республиканской партии заявили, что не собирают согласовывать повышение потолка государственного долга, если администрация президента США не намерена сокращать свои расходы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на письмо, которое законодатели направили лидеру демократического большинства в Сенате Чаку Шумеру.

В США сенаторы отказались одобрять повышение потолка госдолга без реформы госрасходов
© ТАСС

Как говорится в документе, экономика США находится в состоянии «свободного падения» в связи с неустойчивой бюджетной политикой. Палата Представителей уже сделала ответственный шаг и предложила меры для решения этой проблемы. Теперь республиканцы требуют того же самого от лидера США Джо Байдена, говорится в заявлении.

«Мы не будем голосовать за законопроект, который будет повышать полоток долга без существенных реформ в области расходов и бюджета», — указано в документе, который подписали 43 сенатора.

Республиканец Майк Ли на своей странице в Twitter указал, что у них более чем достаточно голосов в Сенате, чтобы остановиться любой законопроект о повышении долга, который не будет включать в себя реформы в области бюджета и расходов.

Агентство напоминает, что в январе министр финансов США Джанет Йеллен уведомила Конгресс о необходимости задействовать чрезвычайные меры для избежания дефолта, так как США уже достигли потолка государственного долга. В настоящий момент предел долго — $31,4 трлн.

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