После захвата храма УПЦ под Киевом госпитализировали матушку

Матушку госпитализировали после захвата храма Свято-Михайловской церкви Украинской православной церкви (УПЦ) под Киевом. Об этом сообщил в Telegram-канале Союз православных журналистов.

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«Рейдеры ПЦУ (Православной церкви Украины — прим. «Ленты.ру») напали на настоятеля храма в Боярке и матушку», — говорится в сообщении.

В объединении отметили, что после нападения женщину госпитализировали в больницу на машине скорой помощи с травмами рук и ног.

6 мая сообщалось, что в городе Боярке в Киевской области группа радикалов попыталась захватить храм Архистратига Михаила. Неизвестные в масках совершили нападение на верующих у храма. По словам очевидцев, против прихожан применили слезоточивый газ.