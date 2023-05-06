В Праге прошел антиправительственный митинг

Антиправительственный митинг состоялся в субботу на Вацлавской площади в центре Праги. В нем, как сообщили журналистам обеспечивавшие порядок полицейские, были задействованы несколько сотен участников, что отличается от заявленных организаторами около 50 тыс. активистов.

Митингующие скандировали антиправительственные лозунги, требуя, в частности, отставки действующего правительства. Они ставили ему в вину отсутствие, по их мнению, эффективной экономической политики и активную поддержку Украины. Они держали государственные флаги Чехии, у некоторых на одежде были нашивки с символикой Чехословацкой социалистической республики, прекратившей существование вскоре после Бархатной революции 1989 года, устранившей коммунистов от власти в стране.

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Участники акции протеста критиковали Евросоюз и НАТО, высказывались за скорейшее достижение мира на Украине и выражали опасения по поводу эскалации военного конфликта. Они также выражали опасения по поводу возможного размещения в республике американских военных баз, хотя правительство отвергает это. Такой вариант развития национальной обороноспособности исключает действующее чешское законодательство. Перед митингующими выступил экс-премьер Чехии Иржи Пароубек. Он сосредоточил внимание на экономической ситуации, в которой находятся жители республики на фоне энергетического кризиса, и необходимости начать переговоры о мире на Украине. "Правительство не заботится о том, как защитить интересы чешских граждан", - сказал Пароубек.

Одновременно в верхней части Вацлавской площади, перед зданием Национального музея Чехии, собралась группа из нескольких десятков граждан, выражавших несогласие с антиправительственными акциями. У них в руках были флаги Евросоюза, НАТО и Украины, а также плакаты с осуждением руководства РФ. Полиция отделяла их от митингующих.

В то же время представитель полиции Виолета Сиржиштова проинформировала журналистов, что во время митинга был задержан мужчина за использование запрещенной в республике символики российской ЧВК "Вагнер". По ее сведениям, пражские криминалисты "уже расследовали такое же дело в отношении этого мужчины за совершение такого же уголовного преступления".