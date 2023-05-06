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Принц Гарри не вышел на балкон дворца вместе с другими членами королевской семьи

Принц Гарри не вышел на балкон Букингемского дворца вместе с коронованным монархом Британии и другими членами королевской семьи. Об этом сообщает The Mirror.

Принц Гарри не вышел на балкон дворца вместе с другими членами королевской семьи
© globallookpress.com

Издание пишет, что после коронации в Вестминстерском аббатстве новоиспеченный король Карл и королева Камилла вернулись в Букингемский дворец.

Они поднялись на знаменитый балкон, чтобы помахать огромной толпе, собравшейся снаружи. Король и королева стояли бок о бок. Рядом с ними были принцы Уильям и Эдвард, другие представители династии, однако «отсутствовал один примечательный член королевской семьи».

«Несмотря на то, что принц Гарри пролетел весь путь из США в Лондон, чтобы принять участие в мероприятии, он не присоединился к своей семье на знаменитом балконе», - отмечает таблоид.

Карл ограничил список работающими членами королевской семьи. Поэтому неработающие Гарри и принц Эндрю не смогли попасть на дворцовый балкон и участвовать в торжественном мероприятии.

Ранее сообщалось, что внуки и внучки двоюродных братьев и сестер королевы Елизаветы II не получили приглашения на коронацию.

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