Полиция Лондона накануне коронации задержала нарушителей общественного порядка

В центре Лондона проходит масштабная полицейская операция, в ходе которой было произведено ряд арестов. Четверо человек были задержаны по подозрению в нарушении общественного порядка в районе Сент-Мартинс-лейн, сообщает Guardian со ссылкой на источники в лондонской полиции. Их арестовали "по подозрению в заговоре с целью причинения вреда обществу".

Еще трое человек были арестованы в районе Арки Веллингтона. Их задержали по подозрению в хранении предметов, "способных причинить преступный ущерб", отмечается в заявлении правоохранителей. До сих пор не было никаких свидетельств того, что протесты носили какой-либо иной характер, кроме как мирный.

"Полиция арестовывает мирных протестующих против монархии и возводит огромные барьеры, чтобы скрыть прореспубликанские лозунги. Право на свободный протест подавляется", - написал в своем аккаунте в Twitter (заблокирован в РФ) один из активистов Лейбористкой партии. На акции протеста на Трафальгарской площади выставлено множество плакатов. Есть стандартный "Не мой король".

Напомним, что в Лондоне в 12 часов (14 мск) начнется коронация 74-летнего короля Карла III.

Антимонархические активисты пообещали провести мирные протесты против коронации короля Карла III в субботу. Группа активистов "Республика" планирует провести демонстрацию в нескольких минутах ходьбы от места коронации короля. Около 8 утра в субботу протестующие против монархии собрались на Трафальгарской площади, рядом с которой пройдет коронационная процессия, направляющаяся от торгового центра к Вестминстерскому аббатству.

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