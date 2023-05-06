СМИ: турецкая оппозиция хотела бы оперативно одобрить заявку Швеции в НАТО

Турецкая оппозиция хотела бы видеть Швецию членом НАТО еще до июльского саммита альянса в Вильнюсе. В случае победы на майских выборах и быстрого формирования правительства она готова оперативно одобрить шведскую заявку к началу встречи организации, сообщает в субботу Шведское радио.

Как заявил в интервью радио Унал Чевикёз, советник по внешней политике кандидата в президенты от оппозиции Кемаля Кылычдароглу, на пути этой инициативы могут возникнуть определенные препятствия.

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"Я должен предупредить здесь, что это связано с календарем, но мы надеемся завершить процесс до начала саммита НАТО в Вильнюсе. У нового правительства будет такое намерение", - сказал Чевикёз.

При этом турецкий политик подчеркивает, что времени осталось мало: если оппозиционный кандидат в президенты добьется победы, важно, когда именно - уже в первом туре, или только во втором. После этого должен быть сформирован парламент и его комитеты, а также избран спикер законодательного органа.

"Эти процессы могут потребовать определенного времени. И вопрос - окажемся ли мы под давлением приближающегося саммита. Давайте зажмем кулаки и будем надеяться на положительный исход, - также отметил Чевикёз. - Если бы мы располагали большим временем, я мог бы говорить более уверенно и давать более твердые обещания".

Шведское радио напоминает, что несмотря на лидирование оппозиции опросы общественного мнения в Турции показывают почти равное разделение голосов за кандидатов в президенты. По мнению Чевикёза, Швеция сделала уже достаточно много на пути выполнения требований, выдвинутых Турцией как условие ратификации заявки королевства на вступление в НАТО.