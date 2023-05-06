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LIVE: коронация Карла III

Коронация нового монарха Соединенного Королевства Карла III состоится 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве. «Рамблер» проводит трансляцию торжественной церемонии.

Карл III вместе с королевой-консортом Камиллой прибыл в Вестминстерское аббатство в карете Diamond Jubilee State Coach, подаренной королеве Елизавете II к 60-летнему юбилею правления.

В соборе, в котором коронуют монархов королевства на протяжении девяти веков, их ожидают около 2000 гостей. В их числе - представители правящих фамилий со всего мира, семь бывших британских премьер-министров, английская аристократия, а также все руководство Евросоюза.

Принц Гарри, согласно данным региональных СМИ, прибыл на коронацию в одиночестве, в качестве обычного гостя. Его супруга Меган Маркл останется в Калифорнии с детьми. Его брат, наследник престола принц Уильям, а также его супруга Кейт Миддлтон займут почетное место на балконе рядом с королем.

Церемония предположительно продлится два часа. Карл III согласно традиции будет восседать во время нее в коронационном кресле короля Эдуарда. Оно было изготовлено между 1297 и 1300 годами в готическом стиле из дуба плотником, известным как мастер Уолтер.

Новый монарх принесет клятву справедливо и по закону управлять Британией и странами Содружества, после чего архиепископ Кентерберийский помажет короля привезенным из Иерусалима елеем.

Голову Карла III увенчают короной святого Эдуарда, регалией, история которой насчитывает уже 360 лет. Ее украшают 444 драгоценных и полудрагоценных камня. Кроме того, монарх получит скипетр государя с крестом и державу.

Супруга Карла III Камилла, по предварительным данным, получит титул королевы. Приставка «консорт» будет отменена на официальном уровне. Ей достанется корона королевы Марии, жены Георга V. Венец был изготовлен в 1911 году.

Торжества по случаю восхождения на престол нового монарха продлятся в Соединенном Королевстве три дня.

На концерте в честь торжества выступят Кэти Перри, группа Take That и Лайонел Ричи. В населенных пунктах Англии будут перекрыты для проведения праздничных мероприятий более 3 тыс. улиц.

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