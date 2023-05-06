Минэнерго Венгрии заявило о достаточных запасах газа на зиму

В хранилищах газа в Венгрии находится 1,9 миллиарда кубометров топлива, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство энергетики.

Такое количество позволяет надежно подготовиться к зиме. Ранее правительство приняло меры по сокращению потребления. В настоящее время в хранилищах находится в два раза больше газа, чем в конце предыдущего отопительного сезона.

Власти Венгрии прошлым летом объявили о чрезвычайном положении в сфере энергетики, предписав государственным учреждениям сократить потребление топлива на четверть, за исключением больниц и соцучреждений. В госучреждениях было установлено ограничение температуры в +18 градусов. Также в целях экономии было принято решение продлить школьникам и госслужащим на неделю зимние каникулы до 8 января.

По сообщению Минэнерго, импорт газа из Азербайджана и добыча с шельфа Черного моря являются возможными способами диверсификации поставок для стран Европы без выхода к морю. Для начала поставок строительства необходимой для этого инфраструктуры, так называемого «Кольца солидарности» Азербайджан, Болгария, Венгрия, Румыния и Словакия недавно заключили меморандум о взаимопонимании.

Большие возможности также заключаются в неразрабатываемых пока газовых месторождениях Черного моря, разведка которых может начаться в течение ближайших пяти лет.