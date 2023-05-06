Токио внимательно следит за последствиями атаки на Кремль

Японские власти внимательно следят за возможными последствиями атаки беспилотников на Кремль. Об этом заявил глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси, находящийся с официальным визитом в Парагвае , информирует ТАСС.

Хаяси не стал каким-либо образом комментировать домыслы о том, кто запустил беспилотники, и причастность той или иной стороны к атаке.

"Мы внимательно следим за ситуацией с точки зрения возможного влияния инцидента на дальнейшее развитие событий (на Украине. - "Газета.Ru")", - отметил глава японского МИД.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что ведомство устанавливает все обстоятельства попытки Киева нанести удар по Кремлю. Он также говорил, что попытка атаки на Кремль подтверждает, что теракты — это типичный стиль Киева. Бастрыкин особенно подчеркнул тот факт, что попытка атаковать Кремль была предпринята в преддверии Дня Победы.