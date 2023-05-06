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Байден призвал не позволить Обаме выиграть выборы

Президент США Джо Байден допустил оговорку и в результате призвал не дать выиграть следующие выборы главы государства бывшему американскому лидеру Бараку Обаме. Слова Байдена прозвучали в интервью телеканалу MSNBC. Действующий глава государства занимал пост вице-президента в администрации Обамы.

Байден призвал не позволить Обаме выиграть выборы
© globallookpress.com

Мы не можем позволить Обаме. Мы можем не позволить выиграть эти выборы человеку, который был президентом четыре года назад, и вновь стать президентом, — сказал Байден

Также, отвечая на вопрос, чем он сам отличается от своего предшественника — республиканца Дональда Трампа, Байден сказал: «Всем».

Барак Обама является 44-м президентом США. Он занимал высший государственный пост два срока подряд с 2009 по 2017 годы и, согласно конституции государства, больше не может претендовать на эту должность.

Также в ходе интервью Байден заявил, что считает себя самым опытным претендентом на эту роль за всю историю. В частности, он отметил, что к 80 годам смог «набраться чертовски много мудрости».

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